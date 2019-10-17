شكرا لقرائتكم المقاولون في بيان أزمة مباراة الاهلى والزمالك : مستاءون وفضلنا المصلحة العامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المقاولون يصدر بيان بعد أزمة مباراة الاهلى والزمالك أصدر نادي المقاولون العرب، بيانا رسميا، للكشف عن كواليس أزمة تأجيل مباراة الاهلى والزمالك، وما تبعه من تأجيل مباراة ذئاب الجبل أمام أسوان بالأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري واستبدالها بمواجهة الزمالك فى نفس يوم القمة المؤجلة. نص بيان المقاولون بيان بعد أزمة مباراة الاهلى والزمالك

وجاء نص بيان المقاولون بيان بعد أزمة مباراة الاهلى والزمالك، كالتالي:-

Advertisements

عقد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح اجتماعا طارئا اليوم الخميس لمناقشة ملف أزمة تعديل جدول الدوري وقرار لجنة المسابقات بإقامة مباراة الزمالك بعد غد السبت في الجولة الخامسة للدوري.

وأبدى المجلس أثناء الاجتماع استياءه الشديد من الحالة التي تسبب فيها مسئولو اتحاد الكرة وعدم التواصل مع إدارة النادي قبل إعلان قرار تأجيل مباراة أسوان وإقامة مباراة الزمالك كما ناقش المجلس كل الاعتبارات الخاصة بالمباراة سواء أمنية أو غيرها.

وقرر المجلس عقب الاجتماع الموافقة على خوض اللقاء من منطلق حرص المقاولون العرب على المصلحة العامة ورغبة المجلس في عدم التسبب في أزمة تؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب على الكرة المصرية مع الاحتفاظ بكافة حقوق المقاولون الأدبية والقانونية تجاه اتحاد الكرة حتى يضمن عدم تكرار مثل هذه المواقف أو الأزمات خاصة أن المقاولون العرب وإدارته على مدار تاريخه يحرص على عدم إثارة الأزمات أو أن يكون سببا فيها ولكنه يطالب في المقابل باحترام ذلك من جانب الجميع.