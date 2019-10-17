شكرا لقرائتكم رسمياً.. المقاولون يوافق على مواجهة الزمالك السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون أن مجلس الإدارة عقد اجتماعا لبحث أزمة تقديم مباراته أمام الزمالك لتقام في الجولة الرابعة بدلا من الجولة الخامسة، بعد تأجيل مباراة القمة ضد الأهلي بالجولة الرابعة.

قال محسن صلاح في تصريحات خاصة أن مجلس الإدارة عبر عن استيائه الشديد من قرار تغيير المباراة، وكان يتوجب على مسئولي اتحاد الكرة احترام جدول المسابقة الموضوع ويسير وفقا للمواعيد المحددة.

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تابع أن كل ترتيبات المقاولون كانت منصبة على خوض مباراته يوم الجمعة أمام أسوان قبل أن يتم تغيير النظام وتستبدل المواجهة بملاقاة الزمالك.

شدد على أن المقاولون وافق على مواجهة الزمالك يوم السبت وفقا للظروف الأمنية، حيث أن المجلس وافق على القار بسبب النظرة الأمنية وحفاظا على الاستقرار.