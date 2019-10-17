شكرا لقرائتكم دورتموند يمدد عقد البرتغالي غيريرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الخميس، عن تمديد عقد لاعبه البرتغالي الدولي رافاييل غيريرو حتى نهاية موسم 2023.

وانضم غيريرو (25 عاما) إلى صفوف دورتموند في 2016 قادما من لوريان الفرنسي، وشارك غيريرو في 61 مباراة مع دورتموند في "البوندسليغا" وسجل عشرة أهداف.

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وكان العقد الأصلي لغيريرو ينتهي في صيف 2020 لكن النادي الألماني فضل تجديد عقده لثلاثة سنوات إضافية.

وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند :رافاييل لاعب صاحب خبرة دولية وهو لاعب من الطراز الأول على المستوى الفني ويجيد اللعب في أكثر من مركز.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثامن في جدول ترتيب "البوندسليغا" برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.