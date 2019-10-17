شكرا لقرائتكم بوكيتينو يتمسك بسياسة "عدم الإنفاق" في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس إن النادي ليس بحاجة إلى إنفاق الكثير خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وعانى توتنهام من بداية متواضعة في الموسم الحالي ويحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 13 نقطة خلف ليفربول المتصدر، لكن بوكيتينو قال إنه لا توجد ضرورة لإجراء تغييرات كبيرة.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، لدى سؤاله عما إذا كان النادي يعتزم إجراء تغييرات جذرية بالفريق: لا أعتقد هذا، فأنا أثق في اللاعبين المتواجدين في توتنهام اليوم.

وأضاف: أحترم وجهات نظر من يرون أننا بحاجة إلى التغيير، ولكنه لو كان القرار قراري، سأستمر باللاعبين الحاليين لأنهم يتمتعون بالكفاءة.