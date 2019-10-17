شكرا لقرائتكم تبرئة غاسكوين من تهمة التحرش الجنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - برأت المحكمة نجم كرة القدم الإنجليزي السابق بول غاسكوين من تهمة التحرش الجنسي، حسب ما أفادت العديد من وسائل الإعلام البريطانية يوم الخميس.
ورغم هذا، أوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن المحكمة ما زالت تنظر فرض عقوبة على جاسكوين (51 عاماً) بسبب اعتدائه باللمس على سيدة في قطار خلال أغسطس 2018.
وكان جاسكوين قد استنكر هذه الاتهامات من خلال تصريحات على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.
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