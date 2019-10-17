إف سي يتعادل مع الجونة 0 / 0 فى الجولة الرابعة للدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة اف سي مصر و الجونة بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم على استاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدورى ، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 4 فى المركز العاشر بجدول الدوري كما يرتفع رصيد اف سي للنقطة 3 فى المركز الـ14 بجدول الترتيب.
وضم تشكيل الجونة كلا من: محمود الغرباوي، عمرو سعداوي، محمد نجيب، لؤى وائل، باسم على، أكرم توفيق، محمد محسن ليلة، إسلام محارب، عمرو بركات، أحمد ريان، آلان تشيامابادي. ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر رضوان، سيرج أكا، محمد ناجي «جدو»، محمود الجزار، والتر بواليا، وخالد صبحى.
جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل لاعبى الجونة لكن دون ترجمة أو وصول لمرمى اف سي مصر قابله دفاع من وسط الملعب للاعبي إف سي مصر و نجحوا فى إفساد هجمات الجونة.
فى الشوط الثاني تبادل الفريقين الهجمات و إن كانت أكثر خطورة من قبل نادي اف سي مصر لكن دون ترجمة من لاعبيه لأهداف واستغلال الهجمات التى اتيحت لهم ، وفى الدقائق الأخيرة اعتمد الجونة على الهجوم الضاغط قابله اللعب على الهجمات المرتدة من قبل إف سي مصر لكن دون ترحمة لأهداف ليتهي اللقاء بالتعادل السلبي 0 / 0.
ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى لقاءين وخسر مباراة وسجل هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وتلقت شباكه هدفين.
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