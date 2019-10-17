شكرا لقرائتكم خبر عن إف سي يتعادل مع الجونة 0 / 0 فى الجولة الرابعة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة اف سي مصر و الجونة بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم على استاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدورى ، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 4 فى المركز العاشر بجدول الدوري كما يرتفع رصيد اف سي للنقطة 3 فى المركز الـ14 بجدول الترتيب.

وضم تشكيل الجونة كلا من: محمود الغرباوي، عمرو سعداوي، محمد نجيب، لؤى وائل، باسم على، أكرم توفيق، محمد محسن ليلة، إسلام محارب، عمرو بركات، أحمد ريان، آلان تشيامابادي. ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر رضوان، سيرج أكا، محمد ناجي «جدو»، محمود الجزار، والتر بواليا، وخالد صبحى.

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جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل لاعبى الجونة لكن دون ترجمة أو وصول لمرمى اف سي مصر قابله دفاع من وسط الملعب للاعبي إف سي مصر و نجحوا فى إفساد هجمات الجونة.

فى الشوط الثاني تبادل الفريقين الهجمات و إن كانت أكثر خطورة من قبل نادي اف سي مصر لكن دون ترجمة من لاعبيه لأهداف واستغلال الهجمات التى اتيحت لهم ، وفى الدقائق الأخيرة اعتمد الجونة على الهجوم الضاغط قابله اللعب على الهجمات المرتدة من قبل إف سي مصر لكن دون ترحمة لأهداف ليتهي اللقاء بالتعادل السلبي 0 / 0.

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى لقاءين وخسر مباراة وسجل هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وتلقت شباكه هدفين.