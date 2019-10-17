شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة المصري ومصر للمقاصة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني بنادي مصر المقاصة تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراته امام المصرى والتى ستنطلق فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري. ويضم التشكيل كل من : حراسة المرمى: محمود حمدى خط الدفاع : أحمد مودى – شريف حازم – حسنى فتحى – عاصم سعيد خط الوسط: محمد دسوقى -أحمد ياسين – وأتشو –عصام صبحى خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعى . ويتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو – عاصم سعيد –محمد مسعد –باولن فوافى –شيملس بيكلى- صلاح أمين – محمد إبراهيم . Advertisements فيما أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه للمباراة، والذي يضم كل من : حراسة المرمي : احمد مسعود خط الدفاع : كريم العراقي – احمد شوشة – سعيد سمبوري – بهاء مجدي خط الوسط : فريد شوقي – ايزي ايميكا – حسن علي خط الهجوم : عمر كمال – اموتو – محمود وادي ويتواجد علي دكة البدلاء : احمد عبد الفتاح – اسلام أبو سليمة – عمرو موسي – احمد ياسر – عماد فتحي – مفتاح طقطق – احمد جمعة

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