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المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، أن فريقه سيخوض مواجهة الزمالك، المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال رئيس نادى المقاولون العرب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "من منظور وطنى سنخوض اللقاء رغم استيائنا من التبديلات المفاجئة فى جدول الدورى، ولكن من منظور وطنى سنخوض اللقاء".

وكان اتحاد الكرة قد قام بتقديم لقاء الزمالك والمقاولون ليقام السبت القادم بعد تأجيل مواجهة الأبيض مع الأهلى لأجل غير مسمى لدواعى أمنية قبل أن يكشف المقاولون العرب والزمالك رفضهما للأمر قبل أن يقرر رئيس نادى المقاولون خوض اللقاء.

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