شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون: الأهلي سيد قراره وكان يجب عدم إدخالنا في أزمة القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب على بيان النادي الأهلي والذى أكد فيه مسئولو القلعة الحمراء أن الفريق لن يستكمل مسابقة الدوري العام قبل مواجهة الزمالك.

وقال صلاح في تصريحات لـ الخليج 365 : الأهلي سيد قراره ولا أريد أن أعلق عليه فهذه أزمة الأهلي لا دخل لنا بها، ولذلك كان أولى باتحاد الكرة ألا يدخل المقاولون من البداية في هذه الأزمة وألا يجبرنا على خوض مباراة الزمالك في هذا التوقيت.

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أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأعلن المجلس رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية.