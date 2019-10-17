سوبر كورة.. الكاف يورط اتحاد الكرة مع المنتخبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى مأزق لاتحاد الكرة قبل مباراة منتخب مصر الأول أمام كينيا فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

وطالت الأزمة منتخب مصر الأوليمبي الذى يستعد لمباراته أمام الكاميرون فى الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

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