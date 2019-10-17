المقاولون يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على الدخول فى معسكر مغلق غدا الجمعة استعدادا لمواجهة الزمالك فى اطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تم تقديمها لتكون السبت المقبل بدلا من مواجهة أسوان التى كان من المقرر إقامتها الخميس .

وأصدر مجلس إدارة المقاولون العرب بيانا رسميا يعرب خلاله عن استيائه الشديد من تقديم موعد مباراة الزمالك من جانب اتحاد الكرة دون الرجوع إلى إدارة ذئاب الجبل، فى الوقت الذى قرر فيه المجلس خوض المباراة للمصلحة العامة للمسابقة والدولة. ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل فى بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء فى المربع الذهبى من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية. وكان المقاولون قد فاز فى افتتاحية الدورى بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.

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