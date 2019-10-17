شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة منشطات المصارعة ترفض تحليل عينة ثانية: "ملهاش لازمة النتيجة واحدة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت هالة وائل إمبابى، لاعبة منتخب المصارعة التى تم إيقافها بسبب إيجابية عينة المنشطات خلال مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بأستونيا الشهر الماضى، إجراء تحليل عينة ثانية.
وأرسل اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، خطاباً إلى اللاعبة، يخطرهم بأن المادة التى تم إيقافها بسببها عبارة مضرة للبول، ومن حق اللاعبة طلب تحليل عينة ثانية لإثبات صحة موقفها.
من جانبها قالت اللاعبة فى تصريحات خاصة، إنها لن تطلب تحليل عينة ثانية لأن النتيجة ستكون مثل الأولى دون تغيير، فليس هناك داعى لذلك و"ملهاش لازمة"، على حد تعبيرها، وإذا حدث تغيير سيكون الأمل ضعيفاً.
وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قررت إيقاف هالة وائل إمبابى لاعبة منتخب المصارعة بعد ثبوت إيجابية العينة التى تم سحبها منها خلال مشاركتها فى بطولة العالم بأستونيا.
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