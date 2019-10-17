شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "مع قرار الأهلي" يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع بيان النادى الأهلى الذى أصدره منذ قليل رفضه تأجيل مباراة الأهلى والزمالك وعدم خوضه أى مباريات فى الدورى قبل مواجهة الزمالك، مع التأكيد على تقديرهم الكامل لدور الأمن فى تأمين المباريات والبطولات الكبرى بحسب ما جاء فى البيان.

وأشاد نشطاء تويتر بقرار مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب بشأن تقديره الكامل لدور الأمن وحكمته فى الانتظار وعدم التسرع فى إصدار موقفه بعد قرار تأجيل مباراة القمة 119 مؤكدين أن المجلس تعمد دراسة الأمر بشكل جيد للغاية من جميع جوانبه من اجل إصدار القرار اليوم والذى جاء ليرضى الجماهير الحمراء.

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وقال رواد تويتر إن بيان الأهلى جاء ليؤكد على ضرورة إيقاف عشوائية إدارة المسابقة المحلية فى مصر، وتصدر هاشتاج #مع قرارالأهلى الترند بعد دقائق قليلة من نشر البيان على الموقع الرسمى للنادى الأهلى بعد مشاركة الآلاف من رواد الموقع على الهاشتاج.

وعبر المشاركون فى الهاشتاج عن دعمهم الكامل لبيان مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وشدد المشاركون على أن مطالب البيان لا تحتاج إلى توضيح فهى ترسخ مبدأ للعدالة وتكافؤ الفرص وتحذر من عدم تكرار ما حدث من فوضى وعشوائية فى تنظيم مسابقة الدورى الموسم الماضى.

وأشاد رواد الموقع بتعامل مجلس الأهلى مع الموقف ووضع مصلحة مصر وأمنها فى المرتبة الأولى، مؤكدين ضرورة أن تتخلص لجنة المسابقات من مهزلة ارتباك المشهد الرياضى والمسابقة كما حدث فى الموسم الماضى من عشوائية وضبابية غير مسبوقة.