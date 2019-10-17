شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة يوجه رسالة للأهلى بعد بيان مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم دراسة موقف الزمالك عقب مباراة جينراسيون فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال افريقيا، وتحديد موقفه سواء بالاستمرار فى دورى الأبطال أو الانتقال للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية من أجل تحديد موعد جديد لمباراة القمة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. اتحاد الكرة يوجه رسالة للأهلى بعد بيان مباراة القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.