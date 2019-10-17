شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة يوجه رسالة للأهلى بعد بيان مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الاهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز ستقام قبل نهاية الدور الأول، حفاظاً على انتظام المسابقة والجدول.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم دراسة موقف الزمالك عقب مباراة جينراسيون فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال افريقيا، وتحديد موقفه سواء بالاستمرار فى دورى الأبطال أو الانتقال للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية من أجل تحديد موعد جديد لمباراة القمة.

ورد مسئولو اتحاد الكرة بطريقة نارية على بيان الأهلى، الذى أكد فيه أنه لن يلعب أى مباراة بالدورى إلا بعد مواجهة الزمالك أولا.