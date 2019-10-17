7 أرقام للمصرى والمقاصة فى الدورى قبل مواجهة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير بوسعيد المتابعة للدورى المصرى الممتاز مواجهة فريق المصرى أمام مصر المقاصة، المحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس فى الجولة الرابعة بالدورى الممتاز .
يسعى المصرى البورسعيدى لتصحيح أوضاعه بعد الخسارة الأخيرة فى الدورى أمام الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الثالثة، بينما يطمح الفريق الفيومى فى تحقيق مفاجأة والفوز على أبناء المدينة الباسلة لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة من الجونة بهدف دون رد .
ويدخل كلا الفريقين المباراة بدافع الفوز من أجل الحصول على ثلاث نقاط مهمة فى هذه الجولة، ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ المصرى ومصر المقاصة فى الدورى قبل مواجهة اليوم فى الجدول التالى :
المصرى و مصر المقاصة
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