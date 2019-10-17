شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك..أحمد شكرى يسجل هدف فوز إنبى على الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقى فى الخامسة و النصف من مساء اليوم فريق إنبى مع نظيره الانتاج الحربى ، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من مباريات الدورى الممتاز .
وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 2 أبريل من العام الجارى ، فى إطار مباريات الجولة السابعة و العشرون من البطولة المحلية.
وانتهت المباراة بفوز الفريق البترولى بهدف دون رد أحرزه أحمد شكرى فى الدقيقة التاسعة من أحداث المباراة.
ويقبع إنبى فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى واحدة وخسر مباراتين وسجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.
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