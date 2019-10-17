شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك..أحمد شكرى يسجل هدف فوز إنبى على الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقى فى الخامسة و النصف من مساء اليوم فريق إنبى مع نظيره الانتاج الحربى ، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من مباريات الدورى الممتاز .

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 2 أبريل من العام الجارى ، فى إطار مباريات الجولة السابعة و العشرون من البطولة المحلية.

وانتهت المباراة بفوز الفريق البترولى بهدف دون رد أحرزه أحمد شكرى فى الدقيقة التاسعة من أحداث المباراة.

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ويقبع إنبى فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى واحدة وخسر مباراتين وسجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.