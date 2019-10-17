شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة، فى بيان رسمى، تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى لتقام بعد غد السبت 19 أكتوبر.

وجاء هذا القرار بعد تأجيل مباراة الأهلى والزمالك بالدورى المصرى ليثير غضب الأندية المحلية على تكافؤ الفرص بين الفرق.

وطالب نادى الجونة تأجيل مباراته أمام الأهلى ثم طالب فريق سموحة هو الآخر بتأجيل مباراته أمام بيراميدز، ولم يرد اتحاد الكرة على هذه الفرق ومن الممكن أن يقرر أحد الأندية الانسحاب من أى مباراة وهو ما يعرضها للعقوبات.

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