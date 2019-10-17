شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد للأجهزة الفنية لمنتخبات ناشئى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، إعادة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب تحت 18 سنة ناشئين وناشئات، بعد موافقة أعضاء مجلس الإدارة.

ويتكون منتخب الناشئين من محمد الكردانى مديرا فنيا، وأيمن المطراوى مدرب عام، بالإضافة إلى وائل بدر مدرب ، وطارق محمد معايشة .

وفيما يخص منتخب الناشئات يتكون الجهاز من شريف عزمى مديرا فنيا، ومصطفى هدهود مدربا عاما، ومصطفى فكرى مدربا، وأحمد الجزار وسالى محمد وإيهاب محسن معايشة.

يذكر أن اتحاد السلة كان قد وافق على المشاركة فى كمنافسات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة فى الترة من 4 إلى 12 يوليو من العام القادم ، كما تمت الموافقة على المشاركة فى بطولة كأس العالم للناشئات فى الفترة من 15 إلى 23 أغسطس من العام القادم .