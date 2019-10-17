شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون فى بيان رسمى: نخوض مباراة الزمالك لتجنب نتائج غير محمودة العواقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، اجتماعاً طارئاً اليوم، الخميس، لمناقشة أزمة تعديل جدول الدورى وقرار لجنة المسابقات بإقامة مباراة الزمالك بعد غد السبت فى الجولة الخامسة للدورى.

وأبدى المجلس أثناء الاجتماع استياءه الشديد من الحالة التى تسبب فيها مسئولو اتحاد الكرة وعدم التواصل مع إدارة النادى قبل إعلان قرار تأجيل مباراة أسوان وإقامة مباراة الزمالك، كما ناقش المجلس كل الاعتبارات الخاصة بالمباراة سواء أمنية أو غيرها.

وقرر المجلس، عقب الاجتماع، الموافقة على خوض اللقاء من منطلق حرص المقاولون العرب على المصلحة العامة ورغبة المجلس فى عدم التسبب فى أزمة تؤدى إلى نتائج غير محمودة العواقب على الكرة المصرية، مع الاحتفاظ بكافة حقوق المقاولون الادبية والقانونية تجاه اتحاد الكرة حتى يضمن عدم تكرار مثل هذه المواقف او الازمات خاصة ان المقاولون العرب وادارته على مدار تاريخه يحرص على عدم اثارة الازمات او ان يكون سببا فيها ولكنه يطالب فى المقابل باحترام ذلك من جانب الجميع.

كان نادى المقاولون العرب قد أرسل خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يعترض فيه على موعد مباراته بعد غد السبت فى الدورى أمام الزمالك، وتضمن الخطاب أن تغيير مواعيد المباريات أو تبديلها فى الجدول لأى ظروف طارئة يجب أن يكون بالاتفاق مع الأندية قبل صدور القرار، خاصة أن الفريق كان يستعد لمواجهة أسوان بالدورى، مع التأكيد على اعتراضه رسمياً على موعد مباراة الزمالك المقرر لها السبت، بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلى لدواعى أمنية.