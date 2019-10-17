شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد الشناوى، حارس منتخب مصر والنادى الأهلى، دخل دائرة اهتمامات نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعانى مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 9 نقاط بفارق 15 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، وهو الرصيد الأقل لفريق "الشياطين الحمر" فى المسابقة، منذ 30 عاماً وبالتحديد منذ موسم 1989 - 1990، وأنهى هذا الموسم فى المركز الثالث عشر.

وعلى الرغم من البداية الرائعة لفريق مانشستر يونايتد هذا الموسم بالفوز على تشيلسى برباعية نظيفة بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الأولى، إلا أن أداء ونتائج الفريق تراجعا بشكل كبير مع توالى المباريات.

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