محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على موافقة نادي المقاولون العرب بشأن رغبتهم في مواجهة الأبيض بمسابقة الدوري.
إدارة المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح أصدرت بيانًا عصر اليوم تؤكد من خلاله عن موافقتها لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل (طالع التفاصيل).
رئيس الزمالك قال في تصريحات صحفية، نقلها مراسل الخليج 365، إنه لا يزال عند موقفه وهو عدم خوض مباراة المقاولون العرب.
وكان مرتضى منصور أكد في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" لبرنامج "الزمالك اليوم" بأنه يرفض قرار لجنة المسابقات بشأن مواجهة المقاولون السبت (طالع التفاصيل).
جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن تبديل مواجهة الأهلي والزمالك ليواجه الأخير فريق المقاولون العرب يوم السبت ضمن الأسبوع الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة في الطريق.. مرتضى يرد على موافقة المقاولون لمواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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