محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
علّق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي بشأن تأجيل مباراة القمة.
رئيس الزمالك قال في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن مجلس إدارة الأهلي لا يقدر الأزمات التي تعاني منها مصر في الفترة الأخيرة.
وأضاف مرتضى منصور، أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ترغب في تصدير مشكلة للأمن وتهديد مسابقة الدوري.
كان مجلس إدارة الأهلي أصدر بيانًا عصر اليوم يعلن من خلاله عدم خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك (طالع التفاصيل).
كانت هذه تفاصيل خبر "تهديد لمسابقة الدوري".. أول تعليق من مرتضى منصور على بيان الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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