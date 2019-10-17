بعد تصعيد الأهلي بسبب القمة.. اتحاد الكرة في مأزق والقضية تنتظر الاستئناف (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وضع بيان الأهلي وإعلانه بعدم خوض أية مباراة في الدوري قبل مباراة القمة العقدة في المنشار ورمى بالكرة في ملعب اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة التي تواجه أزمة حقيقية.

وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسمياً أعلن خلاله عدم خوض في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر أن تقام السبت القادم في إطار الأسبوع الرابع من بطولة الدوري لأسباب أمنية.

وشدد الأهلي خلال بيانه على احترامه الكامل للأمن مشيراً إلى عدم اقتناعه بحيثيات قرارا تحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة لدواع أمنية خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير.

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كانت قد قررت تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الأسبوع الخامس إلى الرابع لتقام يوم السبت القادم، عقب تأجيل مباراة القمة لدواع أمنية، على أن تؤجل مباراة ذئاب الجبل وأسوان، ليقابل القرار برفض 6 أندية.

وأعترض 6 أندية وهي: المقاولون العرب وسموحة وأسوان والجونة والمقاصة والمصري على قرارات اللجنة الخماسية بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وتركزت الانتقادات على عشوائية اتخاذ القرارات والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

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ماذا يحدث؟

اتحاد الكرة أمام قرارين، الأول الرضوخ لطلبات الأهلي وتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون وتحديد موعد مباراة القمة في أول موعد رسمي محدد لمباراة الأبيض وهو الـ 27 من الشهر الجاري ضد إنبي على أن تؤجل الأسبوع السادس لإقامة القمة بنفس ظروف الفريقين مع اقامة مباراة المقاولون وأسوان أيضاً في فترة التأجيل أما القرار الثاني، رفض بيان الأهلي لتذهب القضية إلى منحنى أخر.

استئناف؟

تجيز اللائحة لأي نادٍ التظلم على قرارات اللجان المختلفة في اتحاد الكرة أمام لجنة الاستئناف بشرط اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بالتظلم وهي: تقديم التظلم خلال 10 أيام من صدور القرار، وسداد 5 آلاف جنيه رسوم التظلم.

اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بالتظلم سيضع لجنة المسابقات واتحاد الكرة في مأزق للإخلال مبدأ تكافؤ الفرص وفقاً لحكم سابق حصل عليه النادي الأهلي من نفس اللجنة في شهر يوليو الماضي.

ورفض الأهلي في يونيو الماضي استكمال مسابقة بطولة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، وقدم شكوى إلى لجنة الاستئناف بقيادة المستشار عادل الشوربجي.

وقررت لجنة الاستئناف أحقية النادي الأهلي في شكواه وذلك لإخلال لجنة المسابقات بالجدول الصادر وإجراء تعديلات عليه، ومن ثم غياب العدالة بين الأندية بعد مراجعة الأوراق والجداول الصادرة.

وقال المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف إن اتحاد الكرة ملزم بوضع جدول ثابت لكل البطولات المحلية وعدم إجراء أية تعديلات عليه إلا فى الحالات القهرية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط ويحتل الزمالك المركز الرابع بنفس رصيد بيراميدز الثاني والمقاولون الثاني بـ7 نقاط .