"سنتواصل مع الأمن".. اتحاد الكرة يعلق على بيان الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال مصدر في اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سيتم عرض بيان النادي الأهلي على الجهات الأمنية
وقرر اتحاد الكرة في وقتٍ سابق تأجيل مباراة القمة لأجل غير مسمى وذلك مساء الثلاثاء قبل أن يُعلن الأهلي في بيان رسمي الخميس رفضه خوض أي مواجهة قبل لقاء القمة.
وأضاف مصدر في اتحاد الكرة من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس: "سنعرض بيان النادي الأهلي على الجهات الأمنية، الأمن كان صاحب قرار تأجيل مباراة القمة وعلينا أن نعود إليه بعد بيان النادي الأهلي."
واختتم: "بناءً على توجيهات الأمن سيتحرك اتحاد الكرة."
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