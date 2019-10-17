الصفقة في يناير.. مانشستر يونايتد يريد محمد الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ذكرت بعض التقارير الأوروبية أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "برمنجهام ميل" birminghammail البريطانية إن "محمد الشناوي" الذي كان هدفًا لأستون فيلا خلال الصيف الماضي بات على رادار يونايتد خلال الفترة الحالية.

وأضافت أنه بحسب التقارير فإن الشناوي في مفاوضات مع مانشستر يونايتد للانضمام إلى أولد ترافورد في يناير المقبل.

Advertisements

وذكرت الصحيفة أن اللاعب كان محط أنظار فريق أستون فيلا خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل ضم توم هيتون في صفقة قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني.

وأوضحت "برمنجهام ميل" أن يونايتد وجد نفسه أمام مأزق بعد إصابة ديفيد دي خيا، وتوافر بديل واحد وهو سيرجيو روميرو الذي سيحرس عرين الشياطين الحمر في مباراته المقبلة أمام ليفربول، مع إعارة جويل بيريرا وعدم ظهور لي جرانت مع الفريق الأول، ليبدأ في البحث عن بديل آخر لتدعيم الفريق.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يعاني منذ بداية الموسم الحالي من تراجع نتائجه ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.