رسميًا.. المقاولون يحدد موقفه من مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، بيانًا رسميًا قرر من خلاله الموافقة على مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر عقب تأجيل لقاء الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى تبديل مباراة الفريق الأبيض بلقاء المقاولون العرب ليقام في نفس الموعد.

وسبق وأن أعلن رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب محسن صلاح عن عقد مجلس إدارة ناديه اجتماعًا اليوم من أجل تحديد مصير مواجهة الزمالك المقبلة.

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وبحسب ما جاء في بيان المقاولون، فأن إدارة "الذئاب" قررت الموافقة على خوض المباراة في ظل الحرص على المصلحة العامة ورغبة المجلس في عدم تسبب عواقب على الكرة المصرية.

نادي المقاولون أكد خلال بيانه أن إدارته ستحتفظ بكل الحقوق القانونية والأدبية تجاه اتحاد الكرة حتى لا يتكرر مثل هذه المواقف في ظل أن المجلس أبدى استياءه الشديد من الحالة التي تسبب فيها مسئولي اتحاد الكرة وعدم التواصل مع النادي.

ووفقًا بما جاء في البيان، فأن مجلس الإدارة أبلغ عماد النحاس بالقرار الذي بدوره يستعد بجدية للمباراة على أن يختتم تدريباته غدًا قبل اختيار القائمة التي ستخوض اللقاء.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الثالث في جدول الدوري برصيد سبع نقاط متفوقًا على الزمالك بفارق الأهداف، في المقابل يتصدر الأهلي الترتيب برصيد تسع نقاط من خلال الفوز في ثلاث مباريات.