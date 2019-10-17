اتحاد الكرة يعقد اجتماع طارئ للرد على بيان الأهلي

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عقد اجتماع طارئ بعد غدٍ السبت، للرد على بيان الأهلي. السبت، للرد على بيان الأهلي. وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن تأجيل القمة قرار أمني بالدرجة الأولى ولا دخل للجنة الخماسية به ولا يمكن معارضته بأي حال من الأحوال.

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