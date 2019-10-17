تعاون مصري إسباني على ملاعب جولف الجزيرة

بدأت السفارة الاسبانية بالقاهرة وبالتعاون مع نادى الجزيرة تنفيذ برنامج المساهمة فى تطوير ودعم رياضة الجولف فى مصر فنيا فى اطار العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين مصر وإسبانيا. وشهد ملعب الجولف بنادى الجزيرة بحضور السفير الاسبانى بالقاهرة ورئيس إتحاد الجولف المهندس ايمن حسين ونائبه تيمور ابو الخير ورئيس نادى الجزيرة عمرو جزارين والمستشار الثقافى بالسفارة الاسبانية منسرات مومن وعضوا لجنة الجولف بالنادى هالة توفيق وايمان عفرة واللاعب الدولى السابق عمرو محفوظ انطلاق دورة تدريبية تعليمية للناشئين والناشئات استمرت يوما واحدا. ابو الخير ورئيس نادى الجزيرة عمرو جزارين والمستشار الثقافى بالسفارة الاسبانية منسرات مومن وعضوا لجنة الجولف بالنادى هالة توفيق وايمان عفرة واللاعب الدولى السابق عمرو محفوظ انطلاق دورة تدريبية تعليمية للناشئين والناشئات استمرت يوما واحدا. وحاضر فيها اثنين من المدربين الاسبان التابعين لأكاديمية سيرجيو جارسيا الاسبانية واللذين حضرا خصيصا للقاهرة من اجل تلك الدورة التى شارك فيها ناشئو وناشئات نادى الجزيرة. وقدم المدربان شرحا وافيا للاعبين واللاعبات عن الجولف وأدواته وطرق اللعب السليمة وغيرها مما يتعلق برياضة الجولف. وتقام غدا الجمعه مباراة للناشئين والناشئات على كأس السفارة الاسبانية فى ختام الدورة التدريبية ويقوم بتسليم الكأس السفير الاسبانى بالقاهرة.

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