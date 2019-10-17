هاشتاج مع قرار الأهلي يتصدر تويتر بعد بيان الرد على تأجيل القمة

تفاعلت مواقع التواصل الإجتماعي مع ما جاء في بيان النادي الأهلي الصادر اليوم بخصوص تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ورفض الأهلي خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك مع التأكيد على تقديرهم الكامل لدور الأمن في تأمين المباريات والبطولات الكبرى وذلك بحسب ما جاء في البيان.

وأشاد نشطاء تويتر بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشأن تقديره الكامل لدور الأمن وحكمته فى الإنتظار وعدم التسرع فى إصدار موقفه بعد قرار تأجيل مباراة القمة 119 مؤكدين أن المجلس تعمد دراسة الامر بشكل جيد

للغاية من جميع جوانبه من اجل إصدار القرار اليوم والذى جاء ليرضى جماهير الاهلي.

وقال النشطاء ايضا على تويتر أن بيان النادي الاهلي اليوم جاء ليؤكد على ضرورة إيقاف عشوائية إدارة المسابقة المحلية فى مصر والتخلص من سيطرة رئيس نادي الزمالك على مجريات الأمور ورغبته فى تسيير المسابقة وفقًا لمصالح ناديه فقط ضاربًا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بعرض الحائط بشكل يبقى بعيد تمامًا عن الروح الرياضية.

وشهد موقع التواصل الإجتماعي تصدر هاشتاج #مع_قرار_الأهلي الترند بعد دقائق قليلة من نشر البيان على الموقع الرسمي للنادي الأهلي بعد مشاركة الألاف من رواد الموقع على الهاشتاج.

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وعبر المشاركون في الهاشتاج عن دعمهم الكامل لبيان مجلس إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وشدد المشاركون على أن مطالب البيان لا تحتاج إلى توضيح فهي ترسخ مبدأ للعدالة وتكافؤ الفرص وتحذر من عدم تكرار ما حدث من فوضى وعشوائية في تنظيم مسابقة الدوري الموسم الماضي.

وأشاد رواد الموقع على تعامل مجلس الأهلي مع الموقف ووضع مصلحة مصر وأمنها في المرتبة الأولى مؤكدين على ضرورة ان تتخلص لجنة المسابقات من مهزلة ارتباك المشهد الرياضى والمسابقة كما حدث في الموسم الماضي من عشوائية وضبابية غير مسبوقة.