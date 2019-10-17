أحمد الغندور حكمًا لمواجهة الإسماعيلي وحرس الحدود

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن أسماء طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود غداً. حيث تم تعيين احمد الغندور حكم ساحة ويعاونه محمود رضا وكريم مهيا ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا. ويستضيف الإسماعيلي فريق حرس الحدود غداً الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء علي استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري العام.

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