بروسيا دورتموند يجدد عقد جيريرو حتي 2023

نجحت إدارة نادي بوروسيا دورتموند في تجديد عقد البرتغالي رفائيل جيريرو ظهير أيسر الفريق لمدة أربع مواسم حتي 2023 .

وأعلن النادي الألماني، عبر جسابه الرسمي

على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، تجديد عقد الدولي البرتغالي حتى 30 يونيو عام 2023.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد جيريرو بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتوصل النادي مع اللاعب لاتفاق، من أجل تجديد عقده حتى 2023.

كان رافائيل جيريرو هدفًا للعديد من الأندية مثل برشلونة وباريس سان جيرمان الموسم الماضي.