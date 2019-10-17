المقاولون يخاطب اتحاد الكرة للموافقة على مواجهة الزمالك

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن المقاولون وافق على مواجهة الزمالك بعد غدٍ السبت، في الجولة الخامسةمن بطولة الدوري الممتاز.
وقال المصدر، إن مسئولي المقاولون أبلغوا اتحادالكرة بالموافقة، موضحًا أن حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات أبلغ المقاولون بتقديم لقائه مع الزمالك ليقام السبت، قبل إعلان ذلك رسميًا، ووافق المقاولون.
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