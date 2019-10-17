المقاولون يحسم موقفه النهائي من خوض مباراة الزمالك

حسم نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، موقفه من خوض مباراة الزمالك في بيان رسمي، قرر من خلاله الموافقة على مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر عقب تأجيل لقاء الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى تبديل مباراة الفريق الأبيض بلقاء المقاولون العرب ليقام في الموعد نفسه.

سبق أن أعلن رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، محسن صلاح، عن عقد مجلس إدارة ناديه اجتماعًا اليوم من أجل تحديد مصير مواجهة الزمالك المقبلة.

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وبحسب ما جاء في بيان المقاولون، فإن إدارة "الذئاب" قررت الموافقة على خوض المباراة في ظل الحرص على المصلحة العامة، ورغبة المجلس في عدم تسبب عواقب

على الكرة المصرية.

نادي المقاولون أكد خلال بيانه أن إدارته ستحتفظ بكل الحقوق القانونية والأدبية تجاه اتحاد الكرة حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف في ظل أن المجلس أبدى استياءه الشديد من الحالة التي تسبب فيها مسئولو اتحاد الكرة وعدم التواصل مع النادي.

ووفقًا لما جاء في البيان، فإن مجلس الإدارة أبلغ عماد النحاس بالقرار الذي بدوره يستعد بجدية للمباراة على أن يختتم تدريباته غدًا قبل اختيار القائمة التي ستخوض اللقاء.