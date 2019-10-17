عاجل | الأهلي يصعق الاتحاد المصري والزمالك والأمن ببيان صادم

صعقت إدارة النادي الأهلي بقيادة الرئيس “محمود الخطيب” اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” والجهات الأمنية، برفض استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019 قبل إقامة مباراة القمة التي كان مقررًا لها يوم السبت 19 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة “محمود الخطيب” بيانًا عبر الموقع الرسمي للنادي، يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة، إلا أنه يرفض وبشكل قاطع التأجيل لأنه سيُعيد العشوائية من جديد إلى لمسابقات الكروية المحلية.

وقال بيان الأهلي الرسمي “يعلن المجلس رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها”.

واشترط الأهلي في بيانه “يجب أن يُحقق الموعد الجديد للمباراة كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية”.

وواصلت إدارة الأهلي حديثها “هذا البيان يأتي بعدما قام مجلس إدارة النادي بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقي النادي لخطاب رسمي بتأجيل القمة يوم أمس الاربعاء، وحرصًا على المصلحة العامة، ولعدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة، تقرر عدم خوض الأهلي لأي مباراة في الدوري قبل مباراة القمة”.

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وأشادت إدارة الأهلي بمجهودات الأمن قائلة “إدارة النادي الأهلي تقدر وتحترم الجهات الأمنية بشكل كامل، وتقدر دوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية، وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة، وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة”.

وأشار “أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير”.

وأنهت إدارة الأهلي بيانها قائلة “برج العرب كان شاهدًا – ولا يزال – على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير، ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويطلع كل فرد بدوره، وإزاء ما سبق: فإن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة. لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي”.

وأكمل “على ضوء كل ما مضى ذكره، فإن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها. وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والإفريقية”.

تجدر الإشارة إلى انتهاء الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز في شهر يوليو، في أطول نسخة للدوري في التاريخ، ولم يتسلم الأهلي درع الدوري في الملعب بل في فندق ماريوت وسط العاصمة القاهرة مطلع شهر أكتوبر 2019.