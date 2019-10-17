رياضة | خاص.. أمير عادل: أحب طريقة لعب حسام البدري ورغبتي العودة لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. أمير عادل: أحب طريقة لعب حسام البدري ورغبتي العودة لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللاعب الدولي المصري أمير عادل (ألكسندر ياكوبسن) المحترف ضمن صفوف نادي كالمار السويدي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي عن رغبته في العودة لتمثيل منتخب مصر من جديد.

وقال أمير:" تجربتى مع المنتخب المصرى كانت رائعة للغاية عندما أتيت ولعبت أمام توجو عام 2017 لم أشعر بالغربة خلال المعسكر الأخير، كذلك الجهاز الفنى بقيادة هيكتور كوبر، الذى كان يتعامل مع اللاعبين باحترافية عالية"

Advertisements

وأضاف اللاعب المصري الشاب:" بعدها لم يتصل بي أحد من أجل الانضمام للمنتخب المصري مرة أخري، أنا اعمل بجد في الوقت الحالي من أجل العودة للفراعنة مرة أخرى اتمني ان يتابعني الجهاز الفني للمنتخب الوطني".

وأردف:" أنا معجب للغاية بطريقة لعب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي السابق والمنتخب المصري الحالي، كنت أشاهده واتابعه دائما، هو قادر علي تقديم لعب كرة قدم جيدة لأن المنتخب الوطني يستحق هذا لأنه يضم العديد من اللاعبين الرائعين".

واختتم اللاعب اللاعب الدولي المصري تصريحاته بأنه تلقي عروض كثيرة من أندية مصرية لكنه فضل استكمال مسيرته الإحترافية مع فريقه السويدي وأنه لا يمانع أن يلعب لأي نادي مصري وان هذا ضمن أهدافه في المستقبل.