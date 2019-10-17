رياضة | فالفيردي: مواجهة إيبار صعبة للغاية ولا يوجد فرصة لخوض الكلاسيكو في مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: مواجهة إيبار صعبة للغاية ولا يوجد فرصة لخوض الكلاسيكو في مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام إيبار والمقرر لها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وأضاف فالفيردي في المؤتمر الصحفي :"مُباراة إيبار صعبة بدون أدنى شك، فهم يجعلون حياة الخصوم صعبة, يعتمدون كثيراً على المُرتدات".

وتابع :"هذه المباراة محمولة بالكثير من المخاطرة, مباراة صعبة جداً".

وزاد :"إيبار يضغط بقوة، وبطريقة الضغط هذه يصعب اختراق صفوفه، هو فريق يحب المخاطرة والهجوم ويضغط عاليا".

وعن قضية الكلاسيكو التي اشتعلت في الساعات القليلة قال :"لا نرى أي فرصة للعب الكلاسيكو في مدريد، ويجب احترام الجماهير والمواعيد".

وزاد :"لدينا مباراة خارج الأرض هذا السبت, ثم مُنتصف الأسبوع ثم كلاسيكو في مدريد؟ هذا لن يحدث! يجب احترام الجدول".

وأشار :"الأمر الطبيعي هو أن نلعب الكلاسيكو على ملعبنا".

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وعن قراره السفر إلى إيبار قبل المباراة بـ48 ساعة رد فالفيردي :"غدًا هناك إضرابوربما فوضى, نعم هذا قرارنا والمباراة ستكون يوم السبت ظُهراً".

وزاد :"لا يقلقني توقيت المواجهة ضد إيبار ما يقلقني هو الحصول على النقاط، لعبنا في خيتافي ظهرًأ وفزنا، نحتاج النقاط لأننا لسنا في الصدارة حاليا".

وأشار :"هذه المباراة مهمة جداً لأننا لا نتصدر الترتيب و نريد الثلاث نقاط بشدة".

وعن جاهزية ألبا قال :"ألبا جاهز 100%، ضد اشبيلية فضلت أن لا يلعب ويرتاح اكثر، لأن البديل قام بعمله بشكل جيد ولا يوجد مشكلة".

وحول تعافي أومتيتي رد فالفيردي :"أومتيتي تعافى وتدرب بشكل طبيعي مؤخرا، وأمل أن يفعل ذلك اليوم".

وأتم حديثه :" سيُلعب الكلاسيكو دون مشاكل، احترام المنافسين والعالم بأسره. لا أعرف ما هو القرار الذي سيتخذه الاتحاد لكن سنفعل ما يريدون".