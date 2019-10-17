رياضة | فالفيردي: مواجهة إيبار صعبة للغاية ولا يوجد فرصة لخوض الكلاسيكو في مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: مواجهة إيبار صعبة للغاية ولا يوجد فرصة لخوض الكلاسيكو في مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف فالفيردي في المؤتمر الصحفي :"مُباراة إيبار صعبة بدون أدنى شك، فهم يجعلون حياة الخصوم صعبة, يعتمدون كثيراً على المُرتدات".
وتابع :"هذه المباراة محمولة بالكثير من المخاطرة, مباراة صعبة جداً".
وزاد :"إيبار يضغط بقوة، وبطريقة الضغط هذه يصعب اختراق صفوفه، هو فريق يحب المخاطرة والهجوم ويضغط عاليا".
وعن قضية الكلاسيكو التي اشتعلت في الساعات القليلة قال :"لا نرى أي فرصة للعب الكلاسيكو في مدريد، ويجب احترام الجماهير والمواعيد".
وزاد :"لدينا مباراة خارج الأرض هذا السبت, ثم مُنتصف الأسبوع ثم كلاسيكو في مدريد؟ هذا لن يحدث! يجب احترام الجدول".
وأشار :"الأمر الطبيعي هو أن نلعب الكلاسيكو على ملعبنا".
وعن قراره السفر إلى إيبار قبل المباراة بـ48 ساعة رد فالفيردي :"غدًا هناك إضرابوربما فوضى, نعم هذا قرارنا والمباراة ستكون يوم السبت ظُهراً".
وزاد :"لا يقلقني توقيت المواجهة ضد إيبار ما يقلقني هو الحصول على النقاط، لعبنا في خيتافي ظهرًأ وفزنا، نحتاج النقاط لأننا لسنا في الصدارة حاليا".
وأشار :"هذه المباراة مهمة جداً لأننا لا نتصدر الترتيب و نريد الثلاث نقاط بشدة".
وعن جاهزية ألبا قال :"ألبا جاهز 100%، ضد اشبيلية فضلت أن لا يلعب ويرتاح اكثر، لأن البديل قام بعمله بشكل جيد ولا يوجد مشكلة".
وحول تعافي أومتيتي رد فالفيردي :"أومتيتي تعافى وتدرب بشكل طبيعي مؤخرا، وأمل أن يفعل ذلك اليوم".
وأتم حديثه :" سيُلعب الكلاسيكو دون مشاكل، احترام المنافسين والعالم بأسره. لا أعرف ما هو القرار الذي سيتخذه الاتحاد لكن سنفعل ما يريدون".