رياضة | كواليس بيان الأهلي بعد 4 ساعات من الدراسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس بيان الأهلي بعد 4 ساعات من الدراسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فسر مسؤولو النادي الأهلي حيثيات البيان الذي أصدره مجلس الإدارة صباح اليوم، ورفضه خوض أي مواجهات قبل لقاء الزمالك.

وقال مصدر داخل الإدارة في تصريحات خاصة اليوم "للفجر الرياضي"، إن البيان جاء بعدما تم دراسته لأكثر من 4 ساعات متواصلة، وعدة جلسات عقدها رئيس النادي مع أعضائه.

وأضاف المصدر: "البيان جاء لرفض النادي الأهلي، الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، والتهديد بعدم اللعب جاء من أجل مصلحة كل الأندية".

وتابع المصدر تصريحاته "للفجر الرياضي": "رغم انتظار الفريق العديد من المواجهات الإفريقية، والابتعاد عن المباريات المحلية سيؤثر عليه قاريا، إلا أنه كان لابد من اتخاذ تلك الخطوة للحفاظ على المسابقة".

واختتم المصدر: "نعلم جيدا أن القرار أمني ولكن سردنا أنه من الممكن كان نقل المواجهة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدون الحضور الجماهيري، رغم الثقة الكاملة في القوات الأمنية، ونتمنى أن نحافظ على انتظام المسابقة ليس أكثر".

الأهلي يرفض خوض أي مواجهات قبل القمة