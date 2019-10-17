رياضة | بعد بيانه الناري.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد بيانه الناري.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًا اليوم الخميس، يؤكد فيه على احترامه وتقديره الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية، ومساهمته في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبري آخرها بطولة أمم إفريقيا 2019.

وأكد الأهلي في بيانه على احترامه لقرار الأمن بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقررًا لها السبت القادم 19 أكتوبر، لكنه يرفض أن يستثمر البعض هذا القرار لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما حدث بالموسم الماضي.

وأعلن الأهلي أنه لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يخوض مباراته ضد الزمالك والتي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد لمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفريق بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والإفريقية.

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موعد المباراة القادمة للأهلي في الدوري الممتاز

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية ضد فريق الجونة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبناءًا على البيان الذي أصدره مجلس الأهلي قبل قليل الفريق الأحمر لن يخوض مباراته ضد الجونة يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز، قبل خوض مباراته ضد الزمالك في لقاء القمة والذي تم تأجيله لموعد جديد بعدما كان مقررًا اقامته السبت المقبل.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعًا طارئا خلال الساعات القادمة، لمناقشة بيان النادي الأهلي والرد عليه، خاصة وأن الاتحاد ليس مسؤول عن قرار الأمن بتأجيل مباراة القمة بين الفريقين الأهلي والزمالك.