رياضة | حقيقة تعرض عبد الرزاق حمد الله لمرض وبائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تعرض عبد الرزاق حمد الله لمرض وبائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية عن آخر مستجدات الحالة الصحية لنجم الفريق الأول للكرة بنادي النصر عبد الرزاق حمد الله والذي غاب عن التدريبات الجماعية للفريق، استعدادا لمواجهة الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن حمد الله لم يشارك في تدريبات النصر خلال الأيام الماضية؛ لتعرضه لمرض الإنفلوانزا الوبائي.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة حمد الله بالأنفلونزا لن تؤثر على مشاركته في مباراة السبت أمام الرائد؛ ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن المستوى التهديفي لحمد الله، قد تراجع بشكل ملحوظ هذا الموسم، بعد تألقه الكبير العام الماضي؛ وتصدره ترتيب هدافي الدوري برصيد 34 هدفا، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين.

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وسجل الموسم الرياضي الجديد رقماً سلبياً لحمد الله؛ حيث شارك في 6 مباريات، ولم يحرز سوى هدفا وحيدا في شباك ضمك بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو ما أدى إلى تراجع نتائج النصر هذا الموسم بشكل كبير.

كما يعد حمد الله أكثر اللاعبين إهداراً للفرص هذا الموسم؛ حيث أهدر خمس فرص للتسجيل منذ انطلاق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي بالمرتبة الثانية كارلوس أندريا، لاعب العدالة، ونيكاتي، لاعب الوحدة، واللذان أهدرا أربعة فرصة مع فرقهما هذا الموسم.

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 16 نقطة.

