رياضة | أول تحرك من الجبلاية ردا على بيان الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك من الجبلاية ردا على بيان الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت حالة من الضيق والغضب لدى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عقب البيان الذي أصدره النادي الأهلي، برفض خوض أي مواجهات بالدوري قبل لقاء القمة.

وتواصل أعضاء الجبلاية عن طريق تطبيق "الواتساب"، حيث ينوي الجنايني، عقد اجتماع طارئ للرد على بيان الأهلي الصادر.

وأكد أعضاء الجبلاية في وقت سابق، أن تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك، جاء بسبب رفض الجهات الأمنية إقامته في الوقت الحالي.

الأهلي يصدر بيانا ناريا للرد على تأجيل القمة