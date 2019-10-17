رياضة | عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتاب مسئولو الزمالك، حالة من الغضب بسبب بيان النادي الأهلي، والذي هدد فيه بعدم خوض أي مباراة، الا بعد مواجهة الفارس الأبيض، في اللقاء الذي تم تأجيله، بعدما كان من المقرر إقامته السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مايفعله محمود الخطيب وإدارة الأهلي ضد مصلحة الوطن، ويضر بالكرة المصرية، وأن الزمالك لم يطلب تأجيل القمة، وكان جاهزا لمواجهة الأهلي والفوز عليه، ولكنه احترم قرار الأمن ومصلحة الوطن أولا وقبل أي شئ.

وكان اتحاد الكرة قد قام بتأجيل مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك، بعد قرار الأمن، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة كبرى، حيث رفض المقاولون مواجهة الزمالك بناءا على قرار اتحاد الكرة بتقديم مواجهة الفريقين، وكذلك بيان الأهلي اليوم الذي هاجم اتحاد الكرة بقوة.