رياضة | بيان رسمي من المقاولون عن مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان رسمي من المقاولون عن مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح بيانًا رسميًا وافق من خلاله على مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الدوري المصري كبديل عن لقاء القمة أمام الأهلي والذي تأجل لأجل غير مسمى.

بيان المقاولون العرب

"قررنا خوض لقاء الزمالك من منطلق حرص المقاولون العرب على المصلحة العامة ورغبة المجلس في عدم التسبب في أزمة تؤدي الى نتائج غير محمودة العواقب على الكرة المصرية"

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وأوضح المقاولون العرب أن إدارته ستحتفظ بكل الحقوق القانونية والأدبية تجاه اتحاد الكرة حتى لا يتكرر مثل هذه المواقف في ظل أن المجلس أبدى استياءه الشديد من الحالة التي تسببت فيها الجبلاية.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد سبع نقاط متفوقًا على الزمالك بفارق الأهداف.