رياضة | نجم الأهلي مطلوب في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي مطلوب في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاوضات نادي مانشستر يونايتد مع محمد الشناوي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الإنجليزي بالموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "برمنجهام ميل" أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ البحث عن التعاقد مع حارس مرمي جديد لتدعيم صفوف الفريق، وذلك بعد إصابة حارسه الأساسي ديفيد دي خيا خلال مباراة منتخب اسبانيا مع السويد في تصفيات يورو 2020، وغيابه عن الملاعب في الفترة القادمة.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر للتعاقد معه وضمه لقلعة "أولد ترافورد" خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم، خاصة بعد تألق اللاعب المصري رفقة المارد الأحمر والمنتخب الوطني خلال الفترة الحالية.

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وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد أصبح لا يمتلك سوي الحارس سيرجيو روميرو في الوقت الحالي بعد إصابة "دي خيا"، خاصة بعد إعارة حارسه الشاب جويل بيريرا إلي فريق هارتس الاسكتلندي حتي نهاية الموسم، كما أنه لم يتم قيد الحارس لي جرانت في قائمة الفريق الأول بهذا الموسم.

وأشارت إلى أن مسئولي نادي مانشستر يونايتد أجروا محادثات مع الحارس المصري محمد الشناوي للحصول على خدماته في يناير القادم لتدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن محمد الشناوي ارتبط في وقت سابق بالإنتقال إلي أرسنال وأستون فيلا الإنجليزيين خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي ولكن لم يحدث.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة قوية ضد فريق ليفربول يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.