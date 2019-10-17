رياضة | نجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت إقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي من الإنتقال إلى صفوف فريق نادي إي سي ميلان وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة المقرر لها شهر يناير من العام الجديد 2020 .

وقالت صحيفة " جورنال " الإيطالية في عددها الصادر صباح اليوم أن الإيطالي ماريو ماندزوكيتش مهاجم البيانكونيري وافق بالفعل على الإنضمام للمعلاق ميلان في يناير أو الإنتظار إلى فترة الإنتقالات الصيفية المقرر لها شهر يونيو القادم بعد نهاية منافسات الموسم الجاري .

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وإرتبط إسم الكرواتي بالإنتقال إلى فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر يونيو الماضي لكن المحاولات بين الطرفين قد باءت بالفشل حيث أكمل التقرير أن الكثير من الأندية الأوروبية تطمح في الحصول على خدماته لكن الاولوية للاعب الإنتقال إلى الميلان بسبب رغبته في إستكمال مشواره بالدوري الإيطالي .

وعلى الرغم من أن الميلان يعاني الموسم الجاري على مستوى الحالة الهجومية والمادية بسبب الديون المتراكمة عليه فإن الصفقة قد تشكل نجاح باهر للفريق الذي يعتبر ثالث أسوأ خط هجوم في الكالتشيو كما ستعيد الصفقة في حالة نجاحها بريق ماندزوكيتش المفقود وهو الذي لم يشارك مع فريقه في أي مباراة بالموسم الجاري .

يذكر أن ماندزوكيتش قد إنتقل إلى اليوفي قبل أربعة أعوام وبالتحديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية عام 2015 قادماً من صفوف فريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني .