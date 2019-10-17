رياضة | ميسي يكشف عادته قبل النوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف عادته قبل النوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أبرز العادات الشخصية حول زوجته وأطفاله والتي يقوم بها بعيداً عن المستطيل الأخضر أثناء حصوله على إجازة بعد نهاية كل موسم كروي أو أثناء تعرضه لإصابة تبعده عن الملاعب لفترة طويلة .

وفي تصريحات صحفية نشرتها صحيفة " ماركا " الإسبانية أكد ليو أن نجله تياجو على الرغم من أنه في السابعة من عمره الآن لكنه يمتلك الكثير من النضج وهو ذكي للغاية وطفل من الأطفال الذين يحبون ممارسة كرة القدم بينما سيرو يشبه ماتيو أو ربما أجمل منه .

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عن الأكلة المفضلة التي يحبها أكد أفضل لاعب في العالم خمسة مرات أنه يفضل تناول الميلانيزا " لحم الفيليه المقلي " بالإضافة إلى المكرونة بينما يحب مشروع المتة وهو واحد من المشروبات الشائعة في قارة أمريكا الجنوبية على الرغم من أن بعض الأشخاص لا يحبونه بسبب مرارته .

وإختتم ليو الذي حصل يوم أمس على الحذاء الذهبي السادس له في مسيرته بعد أن توج بأفضل هداف الموسم الماضي في الدوري الخمسة الكبرى تصريحاته بأن عادته قبل النوم تكمن في ترك الطاولة جاهزة من أجل الصباح التالي وحتى يجلس كل شخص في العائلة على الكرسي المخصص له وفور وصولي إلى المنزل أخلع الحذاء على الفور أمام الباب .