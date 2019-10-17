رياضة | الأهلي يفضح الجبلاية ويكشف سياسته العشوائية في إدارة المنظومة الكروية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفضح الجبلاية ويكشف سياسته العشوائية في إدارة المنظومة الكروية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مسئولو النادي الأهلي، بياناً اليوم الخميس، أكد من خلاله رفضه التام لخوض أي مباراة في الدوري، الا بعد مواجهة الزمالك في اللقاء الذي كان من المقرر إقامته السبت المقبل، بالجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

وشهد البيان، هجوم عنيف من الأهلي على اتحاد الكرة المصري، كاشفا تخبطه في الإدارة، ورافضا سياسته العشوائية في إدارة المنظومة الكروية، مشيرا إلى أن بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة، وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة.

Advertisements

وأكد الأهلي في البيان، أنه كانت هناك كفاءة دامغة من الأمن المصري في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير.

وهو الملعب الذي كان شاهدًا ــ ولا يزال ــ على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير.

ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره.. وإزاء ما سبق، فإن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة. لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي.. لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والإفريقية