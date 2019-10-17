رياضة | حيثيات بيان الأهلي الصادم.. 4 حجج وسقطة تاريخية لا يجب أن تتكرر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيثيات بيان الأهلي الصادم.. 4 حجج وسقطة تاريخية لا يجب أن تتكرر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدر بيان الأهلي الرسمي للإعلان فيه عن موقفه من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

نص بيان الأهلي

النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة وأيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغه في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير وهو الملعب الذي كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره.. وإزاء ما سبق فإن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والإفريقية.

حيثيات بيان الأهلي

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- رفض العشوائية في التأجيلات دون مبرر لأنه لا بد من إرساء جدول الدوري

- أمم إفريقيا تم إقامتها بجمهور

- كان يمكن نقل القمة إلى ملعب برج العرب بحضور جماهيري

- ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

- عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي وهو الذي وافق النادي فيه مرغمًا على كثرة التأجيلات لذلك لا يجب أن تتكرر