شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة انتقال مهاجم يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد على وشك الفشل! والان مع التفاصيل

يشترط المهاجم الكرواتي ماريو مانذوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس الايطالي ان يتقاضي نفس الراتب الذي يتقاضاه في ايطاليا من اجل الذهاب الي المان يونايتد .

ونشرت صحيفة ديلي اكسبريس الانجليزية ان اللاعب الكرواتي يريد الحصول علي نفس المبلغ الذي يتقاضاه في يوفنتوس وهو ٢٠٠ الف سترليني اسبوعيا وقالت الصحيفة ان النادي الانجليزي قد يوقف الصفقة من اجل شروط اللاعب المادية البالغة !

وخرج اللاعب مانذوكيتش من حسابات المدرب الايطالي الجديد ماوريسيو ساري الذي استبعده من القائمة الاوربية للفريق ولم يشركه حتي الان مع الفريق في الدوري وهو الامر الذي قد يسهل خروج اللاعب من الفريق بحثا عن فريق جديد.