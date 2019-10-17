شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلي المصري يصدر بياناً برفض خوض أي مباراة قبل مباراة القمة والان مع التفاصيل

أصدرت إدارة النادى الأهلى المصري، منذ قليل بيانًا تؤكد فيه احترامها الكامل للجهات الامنية والسيادية واتخاذ قرار تاجيل مباراة القمة التي كانت تجمعه مع نظيره الدائم الزمالك المصري والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما ما أعلن اتحاد كرة القدم المصري ، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأعلن المجلس رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى المصري القائم قبل أن يلعب الأهلى المصري مباراته امام غريمه الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية.

جاء ذلك بعد دراسة المجلس الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصًا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضى من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.. وإليكم نص البيان:-

النادى الأهلى المصري وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره فى تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية فى المسابقات المحلية والقارية. وكذا مساهمة الأمن ورجاله فى الصورة الحضارية للبلاد عند أستضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية التى جرت على الملاعب المصرية فى يونيو الماضى بمشاركة 24 دولة وفى حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة.

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أيضًا كانت كفاءة الأمن المصرى دامغه فى إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية بحضور جماهيرى كبير فى الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار أتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التى كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية خاصة أنه لم يكن هناك مانع فى إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير. وهو الملعب الذى كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصرى عندما نجح فى تأمين العديد من المباريات التى أقيمت عليه بحضور جماهيرى كبير.. ولقد أنتظر النادى الأهلى بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره..

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري ،اجتماع طارئ، مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاحمر ، شرح له فيها الأسباب الحقيقة وراء تأجيل مباراة القمة، وأن هناك أسبابا أمنية استدعت تأجيل المباراة، وأن النادي الأهلي كونه مؤسسة وطنية يتفهم الموقف كاملا ويدعم مؤسسات الدولة خاصة عندما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد.

وأبدى المدير الفني تفهمه الكامل لموقف النادي واحترامه لقوانين الامن في الوقت الراهن ، مؤكدا أنه لا يعترض على قرار التأجيل طالما أن الأمر يتعلق بمصلحة الدولة، وأنه كان يتمنى إقامة المباراة في موعدها بعد أن رتب أموره على هذا الموعد وأهل لاعبيه لمواجهة المنافس.

وأكد فايلر على أنه سوف يواصل تدريباته استعدادا لمباراة الجونة المصري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري.

وأصدر اتحاد الكرة المصري قرارا أمس الأول بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررا إقامتها، بعد غد السبت، لأسباب أمنية على أن يتم تحديد موعدها لاحقا.