شكرا لقرائتكم خبر عن «العدوي» حكمًا لوادي دجلة والاتحاد.. و«الغندور» يدير الإسماعيلي مع حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمالد الغندور، عن اختيار الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباراتي غدًا الجمعة، بين الاتحاد ووداي دجلة، والإسماعيلي مع حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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وجاءت الاختيارات كالتالي:

الاتحاد السكندري ووادي دجلة: الحكم أحمد العدوي، ويعاونه أحمد صالح وإبراهيم السوداني، وخالد الغندور حكمًا رابعًا.

الإسماعيلي وحرس الحدود: الحكم أحمد الغندور، ويعاونه محمود رضا وكريم مهيا، ومحمد عبدالحافظ حكمًا رابعًا.